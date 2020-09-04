Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На территории Большой Тулы появится новый мусорный полигон

Он отвечает всем современным экологическим стандартам
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий

На территории Большой Тулы появится новый полигона твердых коммунальных отходов. При этом, данный полигон должен стать одним из самых современных в стране.

Он отвечает всем современным экологическим стандартам. Объект размещения отходов мощностью 360 тыс.т./год оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата. В нем предусмотрены локальные очистные сооружения. Отметим, что строительство полигона почти завершено, к концу этого года закончатся пуско-наладочные работы.

Также, рядом с ним с января 2021 года заработает современный комплекс по обработке отходов, где поступающий мусор будет отсортирован и отправлен на переработку.