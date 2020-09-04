На территории Большой Тулы появится новый мусорный полигон

На территории Большой Тулы появится новый полигона твердых коммунальных отходов. При этом, данный полигон должен стать одним из самых современных в стране.

Он отвечает всем современным экологическим стандартам. Объект размещения отходов мощностью 360 тыс.т./год оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата. В нем предусмотрены локальные очистные сооружения. Отметим, что строительство полигона почти завершено, к концу этого года закончатся пуско-наладочные работы.

Также, рядом с ним с января 2021 года заработает современный комплекс по обработке отходов, где поступающий мусор будет отсортирован и отправлен на переработку.