В Туле продолжают дезинфицировать городской пассажирский транспорт и общественные пространства Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается дезинфекция общественных пространств и тротуаров. Сегодня, 4 сентября, обеззараживали территорию в сквере на пересечении ул. Октябрьской и Пузакова. Так, в сквере продезинфицированы пешеходные дорожки, лавочки, детская игровая площадка.

На ежедневной основе продолжается обработка остановочных павильонов и городского пассажирского транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи. В основном, более комплексная дезинфекция проходит в ночное время. Транспорт моют снаружи, потом обеззараживают салон. Дополнительно санобработка салонов пассажирского транспорта проводится и в дневное время.

Помимо этого, каждую неделю обрабатываются дезрастворами детские и спортивные площадки. Два раза в неделю проводят проверку еще и в подъездах многоквартирных домов города.