В Тульской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали семь человек Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 4 сентября, в Ясногорском районе Тульской области на 153-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло серьёзное ДТП. Одним из участников аварии стал микроавтобус, а другим — грузовик.

Так, на дороге столкнулись микроавтобус «Фольксваген Транспортер» и грузовик. Отметим, что «Фольксваген» не связан с пассажирскими перевозками. Известно, что в аварии есть пострадавшие. Ими стали пассажиры микроавтобуса.

Причины аварии устанавливаются инспекторами ГИБДД. Движение на данном участке дороге регулируют полицейские.