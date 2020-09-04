В Туле в районе Мясново задержали мужчину, нанесшего телесные повреждения гражданам

Сегодня, 4 сентября, в Туле в районе Мясново произошел «кулачный» инцидент. О драке в частом доме сообщили в дежурную часть.

На место происшествия вдвинулся экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Там росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который в ходе ссоры нанес телесные повреждения женщине и мужчине.

Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, что задержанный был ранее судим и находится под надзором. По данному факту проводится проверка.