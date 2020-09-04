Под Тулой автомобиль «Кia Rio» смертельно врезался в «ГАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В четверг вечером, 3 сентября, на 7-ом километре автодороги М-2 «Крым», в районе Тулы произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись автомобили «Кia Rio» и «ГАЗ 33022-03».

Авария случилась в 19:50 по мск. На указанном участке дороги 35-летний водитель «Кia Rio», по предварительной информации, совершил попутное столкновение с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого находился 66-летний мужчина

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия от полученных травм, а его 36-летний пассажир был доставлен в больницу с различными повреждениями.