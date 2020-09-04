В Тульской области пьяный водитель скутера опрокинулся на дороге Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 3 сентября, в посёлке Заокском произошло одиночное ДТП, с участием всего лишь одного скутера и его нетрезвого водителя.

3 сентября в 17-20 на улице Каштановая в посёлке Заокский 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного «не стояния» (1,113 мг/л), сел за руль скутера «SKIF 50». Так во время движения, он не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.