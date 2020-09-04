В центре Тулы "ВАЗ" устроил массовое ДТП с тремя иномарками Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 3 сентября, в Туле на улице Советская произошло массовое ДТП. Так дорогу не поделили автомобили «Ваз 21043», «Ford Mondeo», «Lifan Solano» и «Skoda Rapid».

Так, днем в 10:55 на улице Советская 39-летний водитель автомобиля«Ваз 21043» врезался в попутный «Ford Mondeo» из-за того, что не выбрал безопасную дистанцию в движении. После столкновения иномарка по инерции стокнулась с попутным «Lifan Solano», за рулем которого находилась 38-летняя женщина. После этого автомобиль автоледи врезалась в стоящий автомобиль «Skoda Rapid», за рулеми которого находилась 37-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «Lifan», которая была отпущена после оказания медицинской помощи.