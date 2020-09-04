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Более 7000 туляков написали "Диктант Победы"

Регион принял участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Более 7000 туляков написали "Диктант Победы"

Более 7000 туляков написали "Диктант Победы"

Фото: материалы пресс-служб

3 сентября жители Тульской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы». Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Диктант написали свыше 7 000 жителей региона. Задействовано было 157 площадок во всех муниципалитетах.

Помимо этого, в Туле на протяжении всего дня проходили памятные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны. А весь калейдоскоп мероприятий завершился световым шоу на Пощади Победы.