Более 7000 туляков написали "Диктант Победы" Фото: материалы пресс-служб

3 сентября жители Тульской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы». Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Диктант написали свыше 7 000 жителей региона. Задействовано было 157 площадок во всех муниципалитетах.

Помимо этого, в Туле на протяжении всего дня проходили памятные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны. А весь калейдоскоп мероприятий завершился световым шоу на Пощади Победы.