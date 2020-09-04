В Туле состоялось световое шоу в честь Дня окончания Второй мировой войны Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 3 сентября, в Туле прошли памятные мероприятия, посвящённые окончанию Второй мировой войны. Финальным праздничным аккордом стало световое шоу на площади Победы. Световое шоу состоялось в вечернее время, 21:00, когда уже было достаточно темно и проекция смогла чётко отображаться на здании корпуса «Тулауголь».

В ходе мероприятия состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню в память о павших воинах.

Сам же 3D-мэппинг показал тулякам и гостям города картинки, где отображаются события Великой Отечественной войны. Помимо этого подсветка здания была выполнена в цветах ленты медали СССР «За Победу над Японией».