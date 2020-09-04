Погода в Туле 4 сентября: пасмурно и тепло Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 4 сентября, в Туле ожидается пасмурная и тёплая погода. Днём температура воздуха поднимется до +22...+24 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +17...+23 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 5,4 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 749мм.рт.ст.

В выходные дни, 5 и 6 сентября, в регионе будет стоять температура в +21...+25 граусов. В субботу, 5 сентября, небо будет пасмурным, а в воскресенье — облачно и с прояснениями.