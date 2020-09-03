5 сентября в Туле в усиленном режиме полицейские проверят водителей на трезвость Фото: Алексей ФОКИН

5 сентября на улицы Тулы выйдут инспекторы ГАИ, которые в усиленном режиме проследят за порядком и соблюдением правил дорожного движения. Особенное внимание уделят трезвости водителей.

Так, полицейские проведут массовые проверки водителей, с целью выявления случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает тулякам, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждёт уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, а также, наказание может достигнуть лишения свободы сроком до двух лет.