Команду тульского "Арсенала" может пополнить Максим Глущенков

Как стало известно местным СМИ, что в команде «Арсенала» могут снова произойти изменения в составе игроков. Так, к уже действующим футболистам может добавиться полузащитник «Спартака» Максим Глущенков.

Отметим, что до «Спартака» футболист играл в «Крыльях Советов».

Также, ранее ходили слухи о том, что "Арсенал" может расстаться с Даниилом Лесовым, которого возможно выкупит московское "Динамо". Как оказалось, что данная новость не больше, чем просто слух, а с футболистом клуб не расстанется ещё на протяжении трёх лет.