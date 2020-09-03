Жительница Тульской области подала судебный иск на Министерство иностранных дел РФ Фото: Алексей ФОКИН

В Суворовском районном суде рассматривают иск, поданный местной жительницей в отношение Министерства иностранных дел РФ. Так, в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о закрытии границ страны из-за пандемии коронавируса весной 2020 года и финансовой компенсации тем лицам, которые вынуждены были задержаться за границей и не смогли долгое время вернуться домой.

Как заявила истец, что она заполнила заявление на оказание помощи россиянам, вынужденно задержавшимся за границей. Домой же она смогла вернуться спецрейсом. Однако, через некоторое время женщина узнала, что некоторые графы, содержащиеся в заявлении стали обязательными к исполнению, однако сроки были упущены, а своей положенной по закону денежной компенсации туристка так и не получила.

В судебном порядке жительница Суворова требует возмещения ей денежных средств со стороны МИД в размере 115,2 тыс. рублей. Судебное заседание по данному иску пройдет 22 сентября.