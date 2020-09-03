В Тульской области снова заработали музеи на железнодорожных станциях Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области музеи на железнодорожных вокзалах снова принимают гостей. Так, туляки и гости региона снова могут посетить музейные железнодорожные комплексы, однако необходимо будет соблюсти все установленные санитарные правила, которые действуют и при посещении обычных музеев. Так на территории музейного комплекса может за раз находится не более 20 человек. На входе установлены санитайзеры для дезинфекции рук.

На сегодняшний день в Тульской области на ж/д станциях работают 15 музейных комплексов. До выхода в привычный режим, сотрудники музеев работали в удалённом режиме, разместив в социальных сетях свыше 20 виртуальных экскурсий и видеороликов. Отметим, что в живую музеи в 2020 году успели посетить свыше 11 000 человек.

Самыми популярными являются: военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале станции Тула-1, музей «Козлова Засека» на станции «Ясная Поляна». Всего же на территории региона открыты экспозиции на станциях «Ясная Поляна», «Скуратово», «Тарусская», «Чернь», «Ефремов», «Жданка», «Венёв», «Ясногорск», «Белёв», «Тула», «Кимовск», «Мордвес», «Щёкино», «Плавск» и «Узловая».