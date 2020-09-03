Туляки обнаружили мертвых уток в пруду Платоновского парка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле произошло необычное природное происшествие. Еще в конце ноября туляки обнаружили на берегу правда в Платоновском парке несколько десятков мертвых уток.

Есть версия, что в массовой гибели птиц может служить загрязненная канализационными отходами вода. Также. Рассматривают версию, что птицы могли чем-то болеть. Также, в воде были обнаружены еще и бездыханные крысы. массовой гибели птиц могло послужить то, что в водоем из канализационной трубы попали загрязняющие вещества, по другой — утки

Сейчас причину смерти птиц установит лабораторная экспертиз, а проба воды отправлена на анализы, как сообщает MySlo.