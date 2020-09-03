В Тульской области на трассе М-4 "Дон" серьезно столкнулись "ВАЗ" и "ГАЗ"

В Тульской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись "ВАЗ" и "ГАЗ" Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 2 сентября, поздним вечером на 151-ом километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись два отечественных автомобиля «ВАЗ» и «ГАЗ».

ДТП произошло 22-50 в Веневском районе. Бесправный 18-летний водитель «ВАЗ 2114», по предварительной информации, столкнулся с «ГАЗ 172422», за рулём которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Молодой человек получил различные травмы и был госпитализирован.