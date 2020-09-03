Тулячка под видом сотрудницы УК украла с придомовой парковки два автомобиля Фото: Алексей ФОКИН

26 ноября 2019 года одна жительница Тулы решила осуществить свой коварный план по дополнительному заработку. Так, она вызвала во двор своей многоэтажки эвакуатор. Далее, представившись сотрудником УК, она вывезла с придомовой парковки два автомобиля «Чери» и «ГАЗ». После чего сдала их в пункт приёма металлолома.

Таким образом, тулячка причинила вред владельцам авто на в размере 57605 и 31622. Сейчас женщине была назначена подписка о невыезде.

В дальнейшем ей может грозить лишение свободы сроком до 5 лет и штраф в размере 200 000 рублей, либо выполнение принудительных обязательных или исправительных работ.