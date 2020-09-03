Роспотребнадзор обнаружил в Туле опасную китайскую резиновую гитару

Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили товар одной торговой сети, в которой нашли и взяли для анализа надувную игрушечную гитару. Однако, проверку надувной музыкальный инструмент так и не прошел. В ходе лабораторных исследований выяснилось, что товар не соответствует требованиям «Технического регламента Таможенного союза. О безопасности игрушек».

Так в игрушке были установлены нарушения по индексу токсичности, не соответствующая нормам маркировка товара из-за отсутствия возрастного критерия. Так, за найденные нарушения в адрес компании-импортера ООО «ТК Шелковый путь» был составлен протокол об административном правонарушении. Отметим, что производится игрушка, непосредственно, в Китае.

Дело попало в Арбитражный суд Челябинской области. По решению суда организация была привлечена к административной ответственности и получила на этот раз предупреждение. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.