3 сентября в Туле будет облачно и пасмурно Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 3 сентября, в Туле ожидается переменная облачность и тёплая погода. Днём температура воздуха поднимется до +20...22 градусов, а ночью столбик термометра обещает быть в пределах +15...+17 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 5,5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 752мм.рт.ст.

В пятницу, 3 сентября, в Тульской области ожидается пасмурная погода, однако без осадков. Температура днем, с среднем, будет держаться в районе +22...+24 градусов.