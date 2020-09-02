В Тульской области вор-форточник вынес из бывшего магазина 10 чугунных батарей

В Суворове полицейские установили подозреваемого в краже чугунных батарей. Мужчина владел информацией о том, что его «добыча» находится внутри бывшего магазина. Совершая свои преступные деяния, вор рассчитывал на то, что останется незамеченным.

Злоумышленник проник в магазин через открытую форточку. Далее он открыл окно полностью, взял 10 чугунных батарей и вынес награбленное. Предполагается, что все украденное мужчина хотел перепродать. Однако, его личность установили сотрудники полиции. Преступником оказался 35-летний неработающий ранее судимый местный , который признался в содеянном. Все батареи были обнаружены и изъяты.

На данный момент полицейские выясняют и устанавливают все детали происшествия.