В Туле с корпуса оружейного завода сняли старые куранты и поменяли на телеэкран Фото: соцсети

На днях туляки заметили бросающуюся в глаза новинку на корпусе оружейного завода. Так, большие городские часы, которые украшали крышу здания, заменил современный большой телеэкран.

Ранее часы располагались над проходными завода со стороны ул. Советской. Так, с пришествием нового часа куранты издавали громкий бой, по количеству указанного на циферблате времени.

Как отметили сами туляки, что механизм снятых с заводского корпуса часов старше механизма часов на Спасской башне кремля.