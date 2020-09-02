Тульские судебные приставы нашли скрывающихся собственников дома, где жил В.В.Вересаев

В Туле собственников исторического дома на ул.Октябрьской усердно разыскивали судебные приставы. Дело в том, что ранее в этом доме жил Викентий Викентьевич Вересаев, а собственники 1/6 части здания обязались благоустроить его, однако использовать его дальше.

Выполнять же свои обязательства собственники не спешили, систематически уклоняясь от работ, игнорировали судебные заседания и скрывались от судебных приставов, не проживая по месту их регистрации. В связи с этим было вынесено постановление об объявлении должников в исполнительный розыск.

В результате должников удалось найти. До них были доведены требования решения суда о необходимости исполнения обязательств по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Также, гражданам вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения судебного решения.