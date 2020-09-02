Туляки приняли участие в съемках фильма «Лайк. Подписка. Смерть»

Фото: Кинокомиссия Тульской области Фото: соцсети

В Туле продолжают съемки короткометражного игрового фильма «Лайк. Подписка. Смерть». Режиссером картины выступает Сергей Гурьянов. Помимо того, что локацией для съёмок стали различные улицы города, так в массовых сценах приняли участие ещё и сами туляки.

Так, например, накануне съемки прошли на территории одного из городских пространств. На площадке было задействовано свыше 40 человек, одни из которых выступали в роли «группы поддержки звезды», другие в роли «вооруженных полицейских».