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В Музейном квартале Тулы откроется ресторан исторической кухни

Блюда будут готовить из фермерских продуктов
Ангелина КоломыцеваАнгелина КоломыцеваАнгелинаКоломыцева
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В Музейном квартале Тулы откроется ресторан исторической кухни

В Музейном квартале Тулы откроется ресторан исторической кухни

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле на территории Музейного квартала откроется ресторан, где посетителям будут предложены блюда исторической кухни. При этом, вся еда будет готовится из продуктов, выращенных фермерами на территории музея-заповедника «Куликово Поле».

Сам ресторан расположится в здании, отведённом для музея «Куликово Поле» по адресу ул. Металлистов, 8. О дате открытия пока еще ничего не известно.

Однако, есть информация о том, что помимо ресторана в здании развернётся интерактивная выставка, которая расскажет об историческом развитии Тулы.