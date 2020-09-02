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Оксана Осташко стала проректором ТулГУ по стратегическому развитию

Ангелина КоломыцеваАнгелина КоломыцеваАнгелинаКоломыцева
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Оксана Осташко стала проректором ТулГУ по стратегическому развитию

Оксана Осташко стала проректором ТулГУ по стратегическому развитию

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что должность проректора ТулГУ по стратегическому развитию заняла Оксана Осташко. Ранее она работала зампредом правительства Тульской области, курируя работу министерства молодежной политики, образования и здравоохранения.

На новую должность Осташко была назначена еще в конце августа. Информация о ее назначении размещена на официальном сайте вуза.

Напомним, что пост запреда Осташко покинула 17 августа этого года. На ее место назначен бывший министр здравоохранения Дмитрий Марков.