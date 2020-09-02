Умер бывший артист и режиссер Тульского академического театра драмы Алексей Малышев

31 августа на 92-м году жизни скончался тульский артист, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, главный режиссёр Тульского академического театра драмы (1987-1989) Алексей Малышев. Артист ушёл в иной мир после долгой продолжительной болезни.

Первой постановкой Алексея Малышева в Туле стал спектакль «Возвращение» по пьесе Т. Чхеидзе, страстный призыв к утраченным ценностям, к правде, истине, добру. По мнению артиста, не может быть гармонии без любви, без семьи. Цельная, яркая, мужественная личность Алексея Александровича Малышева надолго останется в воспоминаниях знавших его людей. Как своё завещание он успел написать книгу воспоминаний «По волнам моей памяти» (2016). Алексей Малышев был удостоен ордена «Знак Почета» (1976), а также награждён медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» (2002).

Прощание с артистом состоится 2 сентября в 14.30 в крематории 3-го кладбища.

«КП-Тула» выражает соболезнования родным и близким умершего артиста.