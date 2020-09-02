2 сентября в Туле будет по-летнему тепло и облачно Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 2 сентября, туляков ожидает облачная небо с прояснениями, однако осадков жителям можно не бояться. Днём температура воздуха поднимется до +19...+22 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +16...+21 градусов.

Ветер будет дуть умеренный восточный со скоростью 5,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 751 мм.рт.ст.

Завтра, 3 сентября, в Тульской области ожидается малооблачная и жаркая погода. Так, температура днем обещает будет держаться в районе +23...+25 градусов.