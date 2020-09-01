В Тульской области мошенница больше месяца пользовалась банковскими картами своей знакомой

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Жительница Донского, получив от своей знакомой банковские карты для покупок продовольственных товаров и алкоголя, больше месяца приобретала товары для себя в различных магазинах города. Также, воспользовавшись данными одной из карт, женщина с помощью мобильного приложения банка оформила кредит, деньги с которого также потратила по своему усмотрению. В результате общая сумма материального ущерба составила 44 тысячи рублей.

Прокурор города Донского утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного двумя статьями УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» и «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета». Долг обвиняемая возместила на стадии предварительного расследования.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.