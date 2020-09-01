В Туле установят памятник спасателям МЧС

Фото: Архив "КП"

В Туле появится памятник, посвященный истории службы спасения и героизму сотрудников МЧС России.

Вопрос о его установке был рассмотрен на внеочередном заседании постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике.

Примечательно, что в этом году Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполняется 30 лет.

Памятник в форме машины МЧС планируется установить на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова.

Окончательное решение будет вынесено 3 сентября в ходе заседания Тульской городской Думы.