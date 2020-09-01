В Новомосковске заключенный ударил сотрудника СИЗО

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В Новомосковске Тульской области заключенный СИЗО осужден еще на 2,5 года за применение физического насилия по отношению сотруднику учреждения.

Утром на законное требование сотрудника СИЗО выйти из камеры для построения и проверки заключенный ответил отказом. Кроме того, с целью дезорганизации деятельности данного учреждения и воспрепятствования осуществлению сотрудником служебной деятельности заключенный высказал в адрес последнего угрозу применения физической силы и, приблизившись, нанес ему удар в область груди.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил заключенного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.