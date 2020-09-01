При спасении последней водоразборной будки нашли старинный жетон

Фото: Тула ушедшего века

В Туле продолжаются работы по спасению последней водоразборной будки. На выходных 29 и 30 августа неравнодушные туляки также провели ряд работ по разбору и последующему перенесению архитектурного объекта на территорию краеведческого музея.

С будки уже сняты все бревна, снят и промаркирован облицовочный белый камень цоколя. В ходе проведения работ активистами было найдено сразу несколько старинных предметов, в том числе жетон на два ведра воды.

Напомним, работы по спасению водоразборной будки начались 15 августа 2020 года. После их завершения уникальный памятник архитектуры переместится на площадку во дворе тульского краеведческого музея.