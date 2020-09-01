1 сентября-2020 тульские школы распахнули свои двери для 54 000 учеников

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Традиционно 1 сентября всеми школьниками, студентами, учителями, а также родителями празднуется День знаний и начало учебного года. И несмотря на то, что в связи с ограничениями торжественные линейки в школах прошли только у 1 и 11 классов, ученики по-своему отмечают этот день.

Впереди новый учебный год, новые открытия и новые свершения. Первоклассники окунутся в большой и увлекательный мир знаний, а выпускникам предстоит пройти нелегкий путь подготовки к экзаменам и определиться с выбором будущей профессии.

В этом году тульские школы распахнули свои двери более чем для 54 тысяч учеников. Впервые сели за парты 6 200 первоклашек, а последний звонок в учебном году-2020 прозвенит для 2 382 выпускников.