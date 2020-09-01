В Тульской области нашли и обезвредили 5 взрывоопасных предметов времен ВОВ

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

На территории Тульской области 31 августа было обнаружено 5 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» были обезврежены артиллерийский снаряд калибром 105 мм, обнаруженный в Чекалине (Суворовский район), гранату Ф-1 в н.п. Бураково (Ясногорский район), минометный снаряд калибром 82 мм в н.п. Победа (Воловский район) и такой же снаряд в н.п. Новая Величина в Белевском районе, а также артиллерийский снаряд калибром 76 мм, обнарцуженный в н.п. Белев.

Региональное МЧС напоминает тулякам!

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01", "101" или "112".