В Тульской области пьяный водитель «СЕАЗ» сбил семилетнего мальчика Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 30 августа, в Киреевске произошло ДТП, где пьяный водитель отечественного авто сбил 7-летнего мальчика.

Так, в 19:20 на улице Чехова в Киреевске 38-летний бесправный водитель «СЕАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения (1.300 мг/л) сбил 7-летнего мальчика, который стоял внутри дворовой территории, на бордюрном камне. При этом, ребенок не создавал помех для движения автомобиля.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.