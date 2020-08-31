В Тульской области автоледи сбила двух детей на одном велосипеде Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 29 августа, в 17-40 в микрорайоне Южный, города Венева произошло ДТП, где сбили несовершеннолетнего велосипедиста. При этом, в происшествии пострадала ещё и девочка, которая была пассажиром велосипеда.

Так, 39-летняя автоледи на «Renault Kaptur», при повороте направо, сбила 10-летнего велосипедиста. По предварительной информации, он двигался по тротуару и выехал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадал и сам юный велосипедист и его 6-летняя пассажирка, которая на раме велосипеда.