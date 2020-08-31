В Тульской области «Volkswagen Polo» перевернулся в кювете Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 29 августа, ранним утром на 9-ом километре автоподъезда к населенному пункту Троицкое от автодороги «Чернь-Медведки», Чернского района произошло серьезное ДТП. При этом участником происшествия стал всего один автомобиль.

В 04:50 по мск на указанном участке дороги 45-летний автомобиля «Volkswagen Polo», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 19-летний молодой человек и 16-летний юноша. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.