В Тульской области водитель "ВАЗа" сбил пятилетнего пешехода Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 28 августа, в Новомосковске на улице Московская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

По данным ГАИ, в 17:30 на указанной улице 33-летний водитель «Ваз 21102», сбил 5-летнего мальчика, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги, на регулируемом перекрестке, на пересечение двух проезжих частей.

Ребенок получил различные травмы и был доставлен в медучреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.