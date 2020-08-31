В Тульской области водитель "ВАЗа" сбил пятилетнего пешехода
Фото: материалы пресс-служб
В пятницу, 28 августа, в Новомосковске на улице Московская произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
По данным ГАИ, в 17:30 на указанной улице 33-летний водитель «Ваз 21102», сбил 5-летнего мальчика, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги, на регулируемом перекрестке, на пересечение двух проезжих частей.
Ребенок получил различные травмы и был доставлен в медучреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.