В Тульской области автоледи сбила подростка на мопеде Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 28 августа, в дневное время в посёлке Новольвовск, Кимовского района произошло ДТП, в котором поучаствовала иномарка и мопед. За рулём мопеда был 16-летний подросток.

Так, в 14-00 по посёлку передвигалась на «Hyundai Solaris» 27-летняя автоледи. В какой-то момент она врезалась в мопед «CYM», за рулём которого находился 16-летний юноша. Отметим, что у подростка не было водительских прав, а также он находился без мотошлема.

В результате ДТП подросток получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.