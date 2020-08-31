В Туле поймали 31 мотоциклиста за нарушение ПДД Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю, с 24 по 30 августа, тульская мотогруппа ГИБДД проверяла городские дороги на соблюдение ПДД. Так, за неделю полицейскими было пресечено 59 нарушений, из которых 31 относится к водителями мототранспорта.

Самыми распространёнными нарушениями ПДД у мотоциклистов стали:

1 - управление т/с незарегистрированным в установленном законом порядке;

2 - управление т/с с нечитаемым гос. регистрационным знаком;

6 - управление т/с без документов;

2 - управление т/с не имея права управления им;

3 - невыполнение требования сигналов светофора;

1 – не выполнил требования ПДД РФ, подать сигнал перед началом движения;

1 - расположение т/с на проезжей части;

8 - нарушение требований дорожных знаков;

2 - внешние световые приборы; 5 - управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

По всем случаям на водителей были составлены административные протоколы.