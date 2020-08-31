В Туле поймали 31 мотоциклиста за нарушение ПДД
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшую неделю, с 24 по 30 августа, тульская мотогруппа ГИБДД проверяла городские дороги на соблюдение ПДД. Так, за неделю полицейскими было пресечено 59 нарушений, из которых 31 относится к водителями мототранспорта.
Самыми распространёнными нарушениями ПДД у мотоциклистов стали:
1 - управление т/с незарегистрированным в установленном законом порядке;
2 - управление т/с с нечитаемым гос. регистрационным знаком;
6 - управление т/с без документов;
2 - управление т/с не имея права управления им;
3 - невыполнение требования сигналов светофора;
1 – не выполнил требования ПДД РФ, подать сигнал перед началом движения;
1 - расположение т/с на проезжей части;
8 - нарушение требований дорожных знаков;
2 - внешние световые приборы; 5 - управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
По всем случаям на водителей были составлены административные протоколы.