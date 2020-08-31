В Тульской области почти 37 тысяч водителей нарушили скоростной режим Фото: Алексей ФОКИН

С 24 по 30 августа сотрудники Госавтоинспекции пресекли 38 466 нарушения Правил дорожного движения. Самые частые нарушения отнеслись к автогонщикам, которые нарушали установленный скоростной порог. Таких нарушений выявлено 36 821, всех водителей привлекли к административной ответственности.

Второе место по количеству нарушений заняли водители с превышающей тонировкой стекол. Их было выявлено 67 человек. Третье место заняли водители, которые нарушали правила по перевозке детей. Их было выявлено 55 человек.

Не обошлось за неделю и без нетрезвых водителей, которых выявлено 43 человека, из них 16 отказались от прохождения медосвидетельствования, а 5 — были снова пойманы за подобное нарушение. Кроме того, 112 транспортных средств переместили на специализированную стоянку.