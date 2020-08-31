В Туле в пятый раз прошла акция "Ночь кино" Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 29 августа, в Туле прошел ежегодная Всероссийская акция “Ночь кино”. Тульская область уже в пятый раз приняла участие в данном мероприятии.

Акция прошла на территории ремесленного двора “Добродей”. Российский киновед, член Союза кинематографистов РФ Мария рассказала тулякам о развитии киноиндустрии в период коронавируса. В ходе мероприятия на сцене был установлен видеомост с известными российскими актёрами, режиссерами и продюсерами.

С соблюдением всех санитарных норм тулякам показали несколько кинокартин в новом молодежном пространстве «Девятка» и ретрокинотеатре«Майский»: «Пушистые мошенники», «Фиксики против кработов» и другие фильмы.