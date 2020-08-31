Туляков предупредили об опасности выгребных ям для жизни детей

Поисковый отряд “Лиза Алерт”, проведя мониторинг своей деятельности, установил, что свыше 20% домов по стране не имеет канализации и использует выгребные ямы. При этом, эти же ямы являются не только благом для жизни, но и опасностью для здоровья и жизни детей.

Так, за первый квартал 2020 года поисковикам поступило 2425 заявок по поиску пропавших детей, 64 из пропавших были найдены уже погибшими. Очень распространены случаи, когда детей находят в выгребных ямах или водоемах уже утонувшими. При этом, как заметили в “Лиза Алерт” выгребные ямы представляют большую опасность, нежели водоему, из-за того, что самостоятельно ребенок не может оттуда выбраться. При этом концентрация различных газов, находящихся в яме также опасна для жизни.

Поисковики рекомендуют придерживаться норм при раскапывании выгребных ям. Так, диаметр выгребной ямы должен быть таким, чтобы ребенок не смог туда провалиться, при этом необходимо регулярно проводить ассенизацию.