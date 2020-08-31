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31 августа на трех улицах Тулы отключат холодную воду

Публикуем список адресов
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31 августа на трех улицах Тулы отключат холодную воду

31 августа на трех улицах Тулы отключат холодную воду

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 31 августа, Советский округ в Туле временно останется без воды. Под удар “обезвоживания” попадут сразу три улицы. Об этом сообщает информирует АО «Тулагорводоканал».

Так, с 9:30 в связи с проведением плановых ремонтно-восстановительных работ подача холодной воды будет ограничена по следующим адресам:

Цеткин д. 5к1, 5к2, 5к3, 18, 20,

ул. Бр. Жабровых д. 12,

ул. Фрунзе д.д. 7а, 9, 11, 13.

После работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.