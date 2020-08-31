Губернатор Тульской области поздравил ветработников с профессиональным праздником

Сегодня, 31 августа, тульские ветработники отмечают свой профессиональный праздник - День ветеринарного работника. Отметим, что это событие отмечает и вся страна. Сам праздник молодой, был учрежден в 2014 году.

В связи с праздником, всех работником ветеринарной службы поздрабил глава Тульской области Алексей Дюмин.

-Уважаемые работники ветеринарной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа имеет большое значение для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия Тульской области.

Особенно сегодня, когда в регионе развиваются животноводческие комплексы и фермерские хозяйства. Своим трудом вы вносите большой вклад в их бесперебойную работу, в поставки качественной продукции на торговые прилавки.

Спасибо вам за преданность профессии и ответственный подход к делу. Уверен, что вы продолжите хранить лучшие традиции службы, надежно стоять на страже биологической и продовольственной безопасности региона.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов!, - поздравил ветработников глава региона.