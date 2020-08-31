31 августа часть Тулы останется без света Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 31 августа, значимая часть Тулы останется без света с 9:00. Это будет связано с проводимыми работами на объектах электроснабжения. Об это сообщает ТГЭС.

Так, с самого утра без тока останутся следующие адреса:

9:00 – 12:00

ул. Вильямса, 30, 32;

9:00 – 14:00

ул. Новомосковская, 13-а, 17, 19, 19-а, 26, 15, 21; ул. Кауля, 3 к. 1, 3 к. 2; ул. Шишкина, 31 (А/к № 7);

9:00 – 15:00

ул Вильямса, 30, 32;

9:00 – 16:00

Мясново: Одоевское ш., 28, 30, 32, 34; ул. Болотова, 69; 4-й пр-зд, 66; 6-й пр-зд, 69, 71;

9:00 – 17:00

ул. Комсомольская, 20; ул. Штыковая, 41, 45, 47, 49-а, 43;

ул. Баженова, 8, 10;

ул. 2-я Волоховская, 1-19; 2-й Волоховский пр-зд, 1-203-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; пер. 4-й Волоховский; ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20; 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4;

9:00 – 17:00 п. Менделеевский: ул. Жданова, 3, 2-10 (чётн.), 10-а; ул. Кирова, 2, 3, 4, 5; ул. Калинина, 1-б; пер. Пушкинский, 5; пер. Лермонтовский, 2; ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4; ул. Скуратовская, 137, 141, 135, 137/1, 119, 115, 117, 133, 123.