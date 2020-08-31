31 августа в Туле поднимется +29-градусная жара Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 31 августа, в Туле будет жаркая погода и ясное небо, осадков не ожидается. Так, днём температура воздуха поднимется до +29 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +23 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-западный со скоростью 6,7 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 742мм.рт.ст.

Завтра,1 сентября, в регионе ожидается облачная и жаркая погода. Днем столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов, а осадков не прогнозируется.