В Тульской области зафиксировано 463 случая заболевания педикулезом

Фото: Роспотребнадзор Тульской области

Педикулез – это заселение волосистой части головы вшами и их личинками, которое характеризуется зудом и нарушением целостности кожных покровов.

Это заболевание, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, заражение происходит при тесном контакте с человеком, больным педикулезом, в том числе при общении детей в детских коллективах, а также при использовании общих предметов (расчесок, головных уборов и т.д.).

Педикулез является одним из самых распространенных заболеваний независимо от уровня экономического развития страны. В Тульской области случаи педикулеза регистрируются ежегодно. Так, в 2019 году в регионе было зарегистрировано 463 случая.

Чтобы не заразиться педикулезом, необходимо соблюдать следующие правила:

• Не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши.

• Соблюдать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчёсывать и своевременно стричь, по возможности ежедневно мыться, регулярно менять нательное и постельное бельё.

• Во время путешествий внимательно осматривайте постельные принадлежности.

• При появлении зуда волосистой части головы, после каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно бдительными, проведите осмотр головы или обратитесь к врачу.

Если у вас или вашего ребенка обнаружены вши, необходимо обратиться в медицинскую организацию и под контролем специалистов провести обработку от педикулеза.