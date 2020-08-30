В Тульской области двое мужчин украли магазинные тележки

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В Щекинском районе Тульской области двое мужчин украли с территории, расположенной вблизи одного из местных магазинов, 4 многофункциональные корзины. Причиненный материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.

С помощью камер наблюдения, расположенных рядом с магазином, полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались неработающие ранее судимые 47-летний и 43-летний мужчины.

Предположительно кража тележек была совершена с целью их сбыта на металлолом и получения материальной выгоды. В настоящее время в отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.