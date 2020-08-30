На территории Тульской области объявлено метеопредупреждение

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

На территории региона МЧС объявило метепредупреждение. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Региональное ГУ МЧС России напоминает тулякам о необходимости соблюдения правил личной безопасности:

При порывистом ветре

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».