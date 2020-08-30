В страшном ДТП в Суворове погибла женщина и пострадала 10-летняя девочка

Фото: Министерство здравоохранения Тульской области

29 августа в Суворове произошло страшное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль и грузовик.

В результате происшествия пострадали 38-летняя женщина и 10-летняя девочка.

На место ДТП в течение 7 минут прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в Суворовскую центральную районную больницу.

Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени была госпитализирована в реанимационное отделение. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Девочка также получила черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Вертолетом санавиации она была доставлена в Тулу, в детскую областную клиническую больницу. В полете пациентку сопровождали врач-реаниматолог и фельдшер Центра медицины катастроф. Полет до областного центра занял 25 минут.

Сейчас девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.